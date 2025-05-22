«Культурное общество, а не Париж». В Госдуме снова задумались о наказании для нерях

Госдума в этом году вернется к теме введения штрафов за несоблюдение личной гигиены. Об этом 360.ru сообщил депутат Виталий Милонов.

С предложением приравнять к хулиганству появление в общественных местах в неопрятном виде или дурно пахнущей одежде политик выступил еще в 2024-м. Тогда инициатива не получила развития, однако в 2025 году к вопросу хотят вернуться.

По словам Милонова, несоблюдение личной гигиены может доставлять дискомфорт и даже быть опасным для других людей, а значит, его следует приравнять к административному правонарушению и выписывать соответствующие штрафы.

«Мы возвращаемся к этой теме. Необходимо установить определенные стандарты. Мы же культурное общество, а не Париж, где человек может хоть бомжевать на входе в магазин, а все будут должны его перешагивать», — отметил депутат.

Политик добавил, что при определении неопрятности не стоит опускаться до математических формул, а нужно ориентироваться на здравый смысл.

«Речь идет о случаях, которые понятны всем. О людях, при появлении которых в общественном транспорте у всех слезы на глазах», — пояснил Милонов.

Ранее депутат рассказал о разработке законопроекта, который приравнивает тарологию к мошенничеству.