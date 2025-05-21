Депутат Милонов сообщил об инициативе приравнять тарологию к мошенничеству

Депутат Госдумы Виталий Милонов объявил о разработке законопроекта, приравнивающего деятельность гадателей на картах Таро к отдельным формам мошенничества. Об этом сообщил RT .

Парламентарий подчеркнул, что существование подобных лиц сигнализирует о кризисе морали и ценностей в обществе.

«Тарология и карты Таро — это диверсия против нашей культуры, против образования и прогресса, против традиционных религий и верований нашей страны, в конце концов», — отметил Милонов.

Он сообщил о намерении представить поправки, вводящие строгое наказание за подобный род занятий. Кроме того, будут организованы консультации с представителями правоохранительных структур для обсуждения целесообразности включения отдельной статьи в УК, карающей за указанные деяния, уточнил депутат.