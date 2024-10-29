Культ смерти и сатанизм. Калужский клуб проверят после вечеринки в честь Хэллоуина

Следователи организовали проверку клуба в Козельске Калужской области после вечеринки в честь Хэллоуина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
В Сети появились сообщения о проведении в развлекательном учреждении псевдорелигиозных мероприятий.
«При этом используются христианские предметы и символы, демонстрируется культ смерти и религиозный сатанизм», — уточнили в СК.
Местных жителей обеспокоило привлечение подростков к участию в таких мероприятиях — это наносит ущерб воспитанию детей на основе традиционных ценностей. Подобные развлечения негативно сказываются на психическом развитии.