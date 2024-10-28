Иерей Савастьянов призвал христиан не праздновать Хэллоуин

Христиане ни с коем случае не должны праздновать западный День всех святых, Хэллоуин. Таким мнением с Life поделился иерей, советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению, настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы Илия Савастьянов.

Он объяснил, что существуют только две допустимые реакции на отмечание этого так называемого праздника. Первое, это возмущенно и во всеуслышание заявить о своем протесте, демонстративно отказываясь участвовать в костюмированных вечеринках и других тематических сборищах с атрибутами Хэллоуина.

И второе — тихо проигнорировать этот день, просто не принимая в нем никакого участие. В противном же случае, напомнил иерей, прикосновение к нечистой силе оставит на человеке свой след.