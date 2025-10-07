Глава Минтруда посоветовал россиянам не ждать перехода на четырехдневку

Россиянам не стоит ожидать перехода на четырехдневную рабочую неделю на федеральном уровне. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с ТАСС .

По его словам, в ряде отраслей на сегодняшний день сохраняется дефицит кадров, а значит, единого мнения работников и работодателей о сокращении рабочей недели не последует.

«В нашей отечественной практике четырехдневная и трехдневная рабочие недели — это скорее вынужденная мера конкретного работодателя», — сказал Котяков.

Глава Минтруда пояснил, что такие меры бывают связаны с проблемами по сбыту продукции либо с перенастройкой технологического цикла.

Ранее стало известно, что в конце октября из-за переноса нерабочих дней россиян ждет шестидневная рабочая неделя.