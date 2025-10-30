Кубу накрыл ураган, но Гавана устояла. Что с российскими туристами?

Ураган «Мелисса» обрушился на восток Кубы, но основные туристические зоны страны практически не пострадали. О ситуации с российскими туристами на острове редакции 360.ru рассказали в Российском союзе туриндустрии.

По данным РСТ, основной удар стихии пришелся на провинцию Ольгин. Здесь зафиксировали лишь незначительные повреждения нескольких гостиниц, не входящих в число популярных туристических объектов.

Северо-запад острова, где находятся главные курорты, ураган обошел стороной.

Кубинские власти заранее провели частичную эвакуацию жителей из уязвимых районов, а в Гаване и Варадеро ограничились предупреждениями о временном ухудшении погоды. Полная эвакуация не потребовалась.

Туристическая инфраструктура на Кубе продолжает работать в штатном режиме. Местные власти ожидают прибытия самолета с российскими туристами. Те, кто уже находится на острове, на ситуацию с погодой здесь не жаловались.

В РСТ подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией и при необходимости планируют оперативно информировать россиян о любых изменениях.

Ураган «Мелисса», один из сильнейших в истории, 28 октября обрушился на страны Карибского бассейна. Он привел к серьезным разрушениям на Ямайке, Кубе и Гаити, погибли не менее 50 человек.