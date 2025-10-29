Три человека погибли во время урагана на Ямайке

Три местных жителя погибли на Ямайке во время урагана «Мелисса». Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе российского посольства.

«На данный момент ямайскими чиновниками было официально сообщено о трех местных жителях, погибших в ходе подготовительных мероприятий к урагану „Мелисса“», более точная цифра жертв стихийного бедствия станет известна в ближайшие дни. Информации о пострадавших среди российских граждан нет», — рассказали в дипведомстве.

Пресс-секретарь посольства России в Ямайке Константин Пашуто отметил, что из-за «Мелиссы» были серьезные перебои со связью. Ураган, возникший в Карибском море, сейчас движется на северо-восток, направляясь к Кубе.

«Урагану была присвоена пятая категория опасности, порывы ветра достигали 280 километров в час», — добавил он.

Основной удар стихии пришелся по западным районам острова. О серьезных разрушениях в Кингстоне и окрестностях информации пока нет.

Улучшение погодных условий ожидается после 22:00, когда ураган окончательно покинет остров.

«Посольством были предприняты своевременные меры об информировании проживающих на острове российских граждан о надвигающемся урагане», — сказал Пашуто.

Спутники Роскосмоса продолжают следить за прохождением урагана «Мелисса». В пресс-службе госкорпорации опубликовали видео, снятое из космоса.

Ураган «Мелисса» обрушился на Ямайку с разрушительной силой. Сильный ветер, проливные дожди и потоки воды затопили улицы. Из-за стихии без электричества остались 530 тысяч человек. Ранее 360.ru показывал видео с ураганом, снятое в Монтего-Бей.