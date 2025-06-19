Кубань подписала 12 инвестсоглашений на 58 миллиардов рублей в первый день ПМЭФ

В первый день Петербургского международного экономического форума Кубань подписала 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 58 миллиардов рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Вчера делегация Краснодарского края подписала 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 58 миллиардов рублей. Для нас ПМЭФ — возможность укрепить потенциал Кубани», — отметил глава региона.

Соглашения, заключенные на форуме, направлены на развитие промышленной сферы, а также туризма.

Краснодарский край также подписал взаимовыгодное соглашение с Ростовской областью, два региона займутся развитием креативных индустрий. Минэкономики Кубани заключило договор с санаторно-курортным комплексом из Сочи, сообщили в администрации края.

В Подмосковье к 2029 году планируют запустить производство препаратов для лечения онкологических заболеваний. Соглашение о запуске фармацевтического завода на полях ПМЭФ подписали Мининвест региона, ГК «ФармЭко» и Сбербанк.