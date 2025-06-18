Соглашение о создании фармацевтического завода в Черноголовке подписали на ПМЭФ

Производство препаратов для лечения онкологических заболеваний запустят в Подмосковье к 2029 году. Соглашение о запуске фармацевтического завода подписали Мининвест Подмосковья, ГК «ФармЭко» и Сбербанк на полях ПМЭФ . В проект инвестируют свыше девяти миллиардов рублей.

Завод построят в Черноголовке. Там будут выпускать препараты для лечения онкологических заболеваний, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«В рамках реализации инвестиционного проекта на территории Черноголовки будет построено фармацевтическое предприятие, которое займется производством лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Инвестиции в проект составят 9,1 миллиарда рублей. На предприятии будет создано более 150 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2029 год», — сказала она.

Для реализации проекта компания получила в аренду земельный участок площадью 30 тысяч квадратных метров. По словам представителя группы компаний «ФармЭко» Михаила Степанова, после выхода на проектную мощность на заводе будут выпускать 18 препаратов, а выручка от продаж составит от восьми до 10 миллиардов рублей в год.

Частичным финансированием займется Сбербанк. В прошлом году он уже инвестировал в развитие Подмосковье 56 миллиардов рублей, которые направили на реализацию социальных и инфраструктурных проектов. Как отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов, особое внимание уделяется программам импортозамещения в области фармацевтики.

«Новый проект ГК „ФармЭко“ — ещё один значимый шаг на пути к формированию высокотехнологичной фармацевтики в России. Мы уверены, что совместная работа позволит создать современные рабочие места, расширить налоговую базу региона и, самое главное, повысить доступность инновационных лекарственных средств для людей», — сказал он.