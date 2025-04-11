Кто-то будет рад, у других возникнут вопросы. Что не так с идеей об отказе от таксистов-мигрантов?

В России необходимо усилить контроль за допуском работников в сферу такси, но возможное введение функции отказа от поездки с водителем-мигрантом идет вразрез с Конституцией. Такое мнение в беседе с 360.ru выразил председатель московского профсоюза такси «ДОБРО» Николай Кодолов.

Он напомнил, что по закону право на труд есть у всех, а ограничения противоречат основному закону страны.

«Часть коллег отнесется к этому положительно, так как ряд мигрантов ведут себя на дорогах непрофессионально. Другие зададутся вопросом, а почему ограничивают? Ведь есть законы, которые разрешают им вести деятельность», — сказал председатель профсоюза.

Кодолов отметил, что нужно задаться вопросом, кто допускает трудовых мигрантов к работе в такси без прохождения необходимых процедур и получения разрешений.

«Это транспортные ведомства и агрегаторы с их попустительства. Уж лучше пусть введут более серьезный контроль за изначальным допуском в сферу, наложат на компании и должностных лиц серьезные штрафы. А так и сейчас потребитель может выбирать с кем ехать, а с кем — нет», — добавил он.

Внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта предложил вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков.