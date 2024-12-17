Крымские татары упрекнули ООН в игнорировании блокады Крыма

Депутаты из числа крымских татар на съезде в Симферополе призвали ООН признать российский статус Крыма. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Рано или поздно весь мир признает Крым российским, все это лишь вопрос времени. Крым — Россия, это аксиома», — отметили депутаты в документе.

Крымские татары также обратили внимание на то, что в ООН проигнорировали блокаду полуострова Украиной, хотя страна перестала поставлять туда воду, продукты и электроэнергию.

Обращение в международную организацию подписали более 400 участников съезда, среди которых было 200 крымских депутатов и представители крымско-татарских общин других стран.

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов ранее сообщил, что на полуостров с ознакомительным визитом прибыли делегации крымских татар из Таджикистана, Турции и Узбекистана.