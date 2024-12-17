Делегации диаспор трех стран прибыли на съезд крымских татар

Делегации из Узбекистана, Турции и Таджикистана приехали на съезд крымских татар

С ознакомительным визитом в Крым прибыли делегации крымских татар из Таджикистана, Турции и Узбекистана. Об этом РИА «Новости» заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

По его словам, представители диаспор, помимо ознакомительной программы, поучаствовали в общекрымском съезде депутатов, прошедшем в Симферополе. Всего мероприятие посетили порядка 400 человек, из которых 250 — депутаты различных уровней.

Также на съезде крымские татары пригласили делегации стран Организации исламского сотрудничества посетить полуостров с ознакомительным визитом.

«Приглашаем вас лично посетить Крым и увидеть жизнь мусульман на полуострове. Ваш визит поможет распространению объективной и достоверной информации о Крыме и его изменениях, в том числе и в религиозной сфере», — указали в совместном обращении участников съезда.

Россия потребовала извинений за клевету о якобы притеснении крымских татар.