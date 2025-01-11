Крупные операторы наладили пресечение незаконного доступа к «Госуслугам»

Крупные операторы связи наладили обмен информацией с Министерством цифрового развития России о расторжении договоров с абонентами. Это позволит предотвратить несанкционированный доступ к порталу государственных услуг в случае смены владельца номера, сообщил ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

«Ведется подготовка к автоматическому взаимодействию в режиме онлайн», — сказал сенатор.

Как отметил Шейкин, это помогает значительно снизить вероятность того, что злоумышленники смогут получить доступ к чужим регистрационным данным и совершить противоправные действия на портале госуслуг.

В прошлом году, по его словам, такие угрозы были одними из самых распространенных, и борьба с ними стала одной из ключевых задач в комплексе мер по борьбе с мошенничеством в сфере информационных технологий.

Шейкин отметил, что благодаря нововведениям на портале «Госуслуги» было прекращено использование нескольких миллионов абонентских номеров, которые сменили владельца. Он подчеркнул, что в условиях цифровой трансформации крайне важно развивать инструменты, которые позволят оперативно обмениваться информацией, особенно когда речь идет о безопасности граждан.

Ранее полицейские в Барнауле ликвидировали нелегальную сеть связи телефонных аферистов. Правоохранительные органы вышли на след преступников после заявления жительницы Алтайского края. Аферисты убедили ее, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломали и от ее имени финансируют экстремистов. Желая исправить ситуацию, женщина перевела мошенникам более 300 тысяч рублей.