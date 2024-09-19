Крупные нарушения выявили «Теремке» в Москве. Из ресторанов изъяли более 120 кг продукции

«Известия»: Роспотребнадзор вскрыл нарушения в ресторанах «Теремок» в Москве

Специалисты Роспотребнадзора проверили 48 ресторанов сети «Теремок», в 18 из них выявили нарушения условий хранения пищевой продукции, в 12 — неправильную маркировку. Об этом со ссылкой на письмо руководителя управления службы по Москве Елены Андреевой сообщили «Известия» .

По данным издания, ведомство выписало 66 протоколов об административных нарушениях по итогам проверки ресторанов «Теремок» и оштрафовало компанию на 870 тысяч рублей.

Кроме, того Роспотребнадзор снял с реализации 124 килограмма пищевой продукции.

Также при проверке ООО «Теремок-Стрит» на восьми из 10 объектов обнаружили нарушения условий хранения товаров, что также привело к снятию с реализации восьми килограммов продуктов.

Проверка стала самой масштабной за последнее время по количеству выявленных нарушений, отметили в издании.

Ранее Роспотребнадзор снял с продажи примерно 350 килограммов продукции Eurospar в Москве после выездных проверок. В магазинах опечатали некоторые производственные цеха.