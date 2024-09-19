Крупные нарушения выявили «Теремке» в Москве. Из ресторанов изъяли более 120 кг продукции
«Известия»: Роспотребнадзор вскрыл нарушения в ресторанах «Теремок» в Москве
Специалисты Роспотребнадзора проверили 48 ресторанов сети «Теремок», в 18 из них выявили нарушения условий хранения пищевой продукции, в 12 — неправильную маркировку. Об этом со ссылкой на письмо руководителя управления службы по Москве Елены Андреевой сообщили «Известия».
По данным издания, ведомство выписало 66 протоколов об административных нарушениях по итогам проверки ресторанов «Теремок» и оштрафовало компанию на 870 тысяч рублей.
Кроме, того Роспотребнадзор снял с реализации 124 килограмма пищевой продукции.
Также при проверке ООО «Теремок-Стрит» на восьми из 10 объектов обнаружили нарушения условий хранения товаров, что также привело к снятию с реализации восьми килограммов продуктов.
Проверка стала самой масштабной за последнее время по количеству выявленных нарушений, отметили в издании.
Ранее Роспотребнадзор снял с продажи примерно 350 килограммов продукции Eurospar в Москве после выездных проверок. В магазинах опечатали некоторые производственные цеха.