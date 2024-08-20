Роспотребнадзор снял с продажи около 350 кг продукции Eurospar в Москве

Роспотребнадзор снял с продажи примерно 350 килограммов продукции Eurospar в Москве после выездных проверок в сетевых организациях. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«По итогам проверки Роспотребнадзором снято с реализации почти 350 килограммов продукции — полуфабрикатов, сырья и кулинарной продукции», — заявили в Роспотребнадзоре.

В федеральном органе отметили, что во время проверок установили нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в области технического регулирования. За выявленные недочеты опечатали некоторые производственные цеха и составили протокол и о временном запрете деятельности. Все полученные материалы передали в суд.

Похожая ситуация случилась в 2020 году. Несколько магазинов «Пятерочки» и Eurоsраr закрыли. Тогда виной всему стало нарушение масочного режима.