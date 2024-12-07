Крупного российского производителя обуви признали банкротом

Продавца и производителя обуви под брендом Ralf Ringer признали банкротом. Решение приняли после рассмотрения заявления компании «Стивали» против АО «Ральф Рингер», следует из данных картотеки Арбитражного суда Москвы .

«Признать банкротом и открыть конкурсное производство», — указали в тексте судебного заключения.

«Стивали» подала иск в суд по взысканию задолженности с Ralf Ringer еще в июне 2023 года, ее сумма неизвестна. Производитель обуви обещал кредиторам урегулировать обязательства, однако этого не случилось.

В Останкинский суд Москвы ранее поступило уголовное дело против генерального директора Ralf Ringer Андрея Бережного по факту неуплаты налогов. В пресс-службе компании заявляли, что позиция прокуратуры по этому процессу не выдерживает никакой критики.

В ноябре банкротом признали «королеву марафонов» Елену Блиновскую.