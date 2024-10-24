Экономист Зубец заявил, что в России не будет дефицита сливочного масла

Сегодня в России не наблюдается ажиотажного спроса на сливочное масло. Этот продукт не входит в ключевой перечень потребителей, поэтому не стоит ожидать его дефицита, заявил URA.RU доктор экономических наук Алексей Зубец.

По его мнению, сливочное масло легко можно заменить подсолнечным при приготовлении пищи. Кроме того, Минсельхоз при необходимости сможет организовать импортные поставки из любой точки мира, добавил эксперт.

Зубец отметил, что к наиболее вероятным сценариям развития событий относится снижение потребления сливочного масла среди россиян.