Крупнейшее в России хранилище древнего зерна нашли в Подмосковье

Крупнейшее хранилище древнего зерна обнаружили в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде. Более 2,5 тонны зерна находилось в Житном дворе, сообщили на сайте Института археологии РАН.

«Зерно относилось к числу стратегических запасов. В случае голода обитель обеспечивала пропитанием голодавших или экстраординарные потребности государства в зерне», — отметили в сообщении.

Специалисты отправят зерно на исследование во Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР). После расшифровки фрагменты его генов и генома, можно узнать все о культивируемых в прошлом растениях. Это поможет воссоздать их внешний вид.

По словам археологов, видовой состав зерен очень разнообразен, но уже сейчас понятно, что это рожь, ячмень, пшеница, овес и просо.

Во время раскопок в Татарстане сделаны значительные находки древних захоронений. Исследователи обнаружили останки девяти человек, а также каменные наконечники для стрел и украшения из кости.