Археологи нашли в Татарстане древнее захоронение

Во время раскопок «Новобиксинтеевского могильника», обнаруженного в Татарстане в 2023 году, были сделаны значительные находки древних захоронений. Об этом сообщил bel.ru .

В ходе исследований были обнаружены останки девяти человек, а также каменные наконечники для стрел и украшения из кости. Установлено, что жители этой местности не знали о металлургии, которая уже была развита в некоторых регионах Ближнего Востока.

Таким образом, люди, находившиеся на данной стоянке, представляли собой типичных охотников и собирателей.

Освоение европейской части России началось сразу после отступления ледника примерно 10 тысяч лет назад. Обширные леса, изобилующие дичью, полностью удовлетворяли потребности охотничьих и собирательских обществ. В то же время наличие такого изобилия негативно сказывалось на общественном развитии, так как у местных жителей не возникало потребности в создании более сложной экономической и социальной структуры.