Крупнейшее в Европе озеро полностью покрылось льдом

Ладожское озеро полностью покрылось льдом — это крупнейший пресноводный водоем в Европе. О природном явлении рассказал синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале .

«На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100% от площади озера», — написал он.

Замерзание Ладожского озера — следствие сильных морозов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил жителей Московского региона о сильной метели. Видимость снизится до двух-трех километров. Сугробы вырастут до 43-49 сантиметров. Столбики термометров показывают -9…-12 градусов, но из-за ветра ощущается как -20.