Критерии «движимости» для налогов расширили в России

Оборудование для обработки древесины и трансформаторные подстанции, принадлежавшие компании «Аркаим», признанной банкротом, не считаются недвижимостью и не подлежат налогообложению. Об этом со ссылкой на решение Коллегии Верховного суда по делу о соответствующей классификации имущества, принадлежащего хабаровской лесозаготовительной, сообщил РБК .

В августе суд начал рассматривать жалобу конкурсного управляющего «Аркаима» и ряда его кредиторов. Юристы, опрошенные РБК, предполагали, что суд с высокой долей вероятности удовлетворит ее. Специалисты выразили надежду, что это дело может стать прецедентом и остановить практику признания объектов электросетевого комплекса недвижимостью для налогообложения.

Тем не менее эксперты убеждены, что пока решение Верховного суда не ставит точку в подобных спорах. Однако существует четкое понимание, что объединение активов в единый производственный комплекс для определения порядка их использования не может автоматически влиять на условия налогообложения.

Ранее Верховный суд запретил страховать кредиты без согласия заемщика. Причиной для пересмотра практики послужила история жителя Екатеринбурга, который оформил кредит на сумму почти два миллиона рублей. В рамках этой кредитной программы банк навязал ему полис добровольного страхования от несчастных случаев стоимостью 156 тысяч рублей. Мужчина попытался отказаться от этой услуги, но банк не согласился и дошел до Верховного суда.