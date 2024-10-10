Верховный суд запретил страховать кредиты без согласия заемщика

Верховный суд России признал незаконным включение в кредитные договоры обязательства оплачивать страховку от несчастного случая без письменного согласия на это клиента банка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Поводом для пересмотра практики стала ситуация жителя Екатеринбурга, который взял кредит почти на два миллиона рублей. Банк оформил ему полис добровольного страхования от несчастных случаев за 156 тысяч рублей, мужчина попытался отказаться от него, но банк с этим не согласился и дошел до Верховного суда.

Коллегия отметила, что банк обязан дать заемщику возможность отказаться или согласиться на оказание ему дополнительных услуг за отдельную плату. Не допускается формирование кредитором условий, предполагающих согласие заемщика на предоставление дополнительных услуг.

Ранее Верховный суд встал на сторону женщины, выплачивающей кредит из-за мошенников.