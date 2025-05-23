«Кринж» и «изи» оказались в топе самых раздражающих слов у россиян

Молодежный сленг, штампы и канцеляризмы в речи больше всего не нравятся россиянам в русском языке. Это следует из результатов исследования «Дзен» и «Грамоты.ру», появившихся в распоряжении ТАСС .

В опросе компаний, приуроченном ко Дню славянской письменности и культуры, поучаствовали 1272 жителя разных регионов России. Большая часть из них (38%) ответила, что испытывает раздражение, когда слышит в речи слова из молодежного сленга, например «кринж», «рашить» и «изи».

Второе место в списке неприятных слов русского языка заняли бюрократические штампы и канцеляризмы. Их отметили 37% участников исследования.

Еще треть опрошенных назвала раздражающими псевдоделовые формулировки, которые все чаще используются в корпоративной культуре. Среди них «синергия», «прозрачно», «в треке», «финализировать» и другие слова.

Кроме того, исследователи выяснили, что россиян раздражают заимствования из других языков (например «ревью», «бэкграунд», «ноунейм»).

Несколько дней назад в пресс-центре «Россия сегодня» презентовали нормативные словари и справочники современного русского языка. В обновленный список вошли четыре пособия.