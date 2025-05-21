Ректор ГГТУ Скударева рассказала о важности работы со словарями при обучении

На площадке пресс-центра «Россия сегодня» презентовали нормативные словари и справочники современного русского языка. На мероприятие приехали лингвисты, юристы и эксперты в сферах образования и науки, а также министр просвещения России Сергей Кравцов. На встрече пробывала и ректор подмосковного ГГТУ Галина Скударева, сообщили в Минбразования региона.

На мероприятии глава вуза рассказала об изменчивости русского языка и сравнила его с живым организмом. Кроме того, Скударева обозначила угрозы для речи в нынешнем информационном пространстве, заметив, что несмотря на стихийное развитие, язык должен оставаться красивым и иметь богатую лексику.

«Орфоэпические, орфографические, толковые словари, словари синонимов и другие — все эти книги должны быть в обязательном доступе. Они крайне важны, в первую очередь, для системы образования: школ, колледжей, университетов», — отметила она.

В список нормативных книг вошли четыре словаря:

Орфографический словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации;

Орфоэпический словарь русского языка как государственного языка Российской Федерации;

Словарь иностранных слов;

Толковый словарь государственного языка Российской Федерации.

Перечень продолжит обновляться на основе предложений. Электронные версии изданий доступны на официальных сайтах Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и Санкт-Петербургского государственного университета.