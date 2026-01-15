Криминалист Бертовский подчеркнул, что искусственный интеллект может стать помощником российских следователей

Криминалист, доктор юридических наук Лев Бертовский в беседе с ИА НСН подтвердил, что нейросети способны существенно облегчить работу правоохранителей, предоставляя ориентирующую информацию.

«У нас разработана программа для составления психологического портрета преступника: собирается информация со всех мест происшествия, допросов свидетелей и так далее. Она анализируется машиной, и она выдает какой-то психологический портрет преступника», — рассказал специалист.

Бертовский добавил, что нейросети выдают ориентировочный портрет злоумышленника, поэтому следователям все равно необходимо проверять несколько версий, искусственный интеллект лишь выдает наиболее вероятные сценарии.