Коломенский кремль отреставрируют к 2027 году

Коломна в 2027 году отметит 850-летие, и к этой дате городу предстоит масштабное обновление. Специалисты отреставрируют памятники архитектуры и модернизируют точки притяжения туристов.

Особое внимание уделят Коломенскому кремлю — главной исторической достопримечательности города. Планируется реставрация ключевых храмов и архитектурных сооружений: Успенского собора, Шатровой колокольни, Тихвинской и Воскресенской церквей, а также сохранившихся башен и стен крепости.

Чтобы обеспечить качественное проведение работ, в 2025 году объекты передали в ведение музея-заповедника «Зарайский кремль», который имеет успешный опыт восстановления аналогичных ансамблей.

На базе объединенных ресурсов создали Коломенско-Зарайский музей-заповедник, где уже готовят проектную документацию и планируют представить поэтапный план реставрации к юбилею города.

В состав кремлевского ансамбля сегодня входят семь сохранившихся башен — Маринкина (Коломенская), Грановитая, Ямская, Семеновская, Спасская, Погорелая и Пятницкие ворота, а также участки старинных крепостных стен.

Работы начнут с восстановления Пятницких ворот.

Не останется без внимания и Дом воеводы — старейшее гражданское здание Коломны, возведенное на рубеже XVII–XVIII веков.

В ведомстве напомнили, что каменный кремль в Коломне построили по приказу великого князя Василия III. Возведение началось в 1525 году и продолжалось шесть лет. Он считался одним из самых мощных оборонительных сооружений своего времени и уступал лишь московскому.

Крепость не раз выдерживала осады, но так и не была взята. После расширения границ Русского государства, кремль утратил военное значение и начал разрушаться. Только указ Николая I позволил сохранить некоторые участки.

Сегодня Коломна по праву считается туристической жемчужиной Подмосковья. В городе работают свыше 40 музеев. Коломенский кремль ежегодно посещают свыше 100 тысяч человек, а на его территории проводят культурные и образовательные мероприятия, в том числе международные.