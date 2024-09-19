Кремль возобновил публикации на своем YouTube-канале

На YouTube-канале Кремля возобновили публикации, несмотря на замедление видеохостинга. Работа идет, чтобы «дотянуться» до зарубежной аудитории, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что оживление YouTube-канала связано с необходимостью лучше доносить российскую точку зрения до иностранных зрителей.

«Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента [Владимира Путина]», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Канал создали зимой 2005 года. В описании указали, что там транслируют обращения и комментарии президента России.

Ранее после изменений в работе видеохостинга скорость загрузки видео на YouTube решили замерить. По данным разработчика ПО для анализа пользовательского опыта Vigo, хостинг в России стал медленнее в 10 раз при просмотре роликов на стационарных компьютерах. На мобильных устройствах ролики загружались в четыре раза быстрее.