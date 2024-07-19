Кремль оценил рост рейтинга Путина в опросах россиян

Песков заявил об отсутствии влияния рейтинга на работу Путина

Президент России Владимир Путин проводит свою работу, не ориентируясь на рейтинги доверия, которые составляют по итогам социологических опросов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал данные последнего опроса фонда «Общественное мнение», из которого следует, что уровень доверия Путину среди россиян вырос до 80,9%.

«Да, вы правильно абсолютно понимаете. В этом плане ничего не изменилось», — заявил Песков, отвечая на реплику журналистам, что президент работает, не обращая внимания на рейтинги.

Фонд «Общественное мнение» провел опрос с 28 по 30 июня среди 1,5 тысячи россиян. В спонтанном рейтинге доверия политикам рейтинг президента России составил 39,6%. Также положительно оценили работу правительства 54% респондентов.