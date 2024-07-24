Кремль обозначил приоритет в вопросе запрета никабов

Традиции должны уступать перед интересами безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фестивале новых медиа в «Сенеже», сообщил сайт News.ru .

«Мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами», — подчеркнул Песков.

Необходимость отказа от ношения религиозной одежды, закрывающей лицо, отметил он, продиктована интересами обеспечения безопасности. При этом ранее Песков заявлял, что тема запрета никабов в России не обсуждается в Кремле, дискуссий на этот счет нет.

О необходимости ввести запрет на ношение никаба в России заявил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Позже эту идею поддержал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Локальный запрет никабов уже ввели в Дагестане. Муфтий республики Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв, не нашедший оснований для введения запрета на ношение этого элемента одежды.

Требования о запрете ношения никаба начали появляться после террористической атаки в Дагестане 23 июня 2024 года.