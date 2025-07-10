Кражи участились в раздевалках спортзалов России

Россиян предупредили об участившихся случаях краж вещей из шкафчиков в раздевалках спортивных клубов и спа-комплексов. Особенно эта проблема распространилась в крупных российских городах, сообщило издание «Известия» .

Журналисты заявили, что чаще всего преступники воруют дорогие часы и ювелирные украшения, наличные рубли и иностранную валюту, смартфоны, а также брендовую одежду и обувь. Так, например, посетительница спортивного клуба на Пресненской набережной лишилась 200 тысяч рублей, а у жителя Краснодара похитили часы стоимостью два миллиона рублей.

По данным представителей правоохранительных органов, для того,чтобы проникнуть в зал, воры часто используют поддельные документы или оформляют разовые абонементы. Поимку преступников затрудняет тот факт, что в некоторых фитнес-клубах отсутствуют камеры в раздевалках.

Юрист Екатерина Краснова напомнила, что, согласно российскому законодательству, ответственность за имущество лежит не на владельцах учреждений, а на самих людях.

Практически в каждом фитнес-клубе в договоре или на информационных табличках прописано, что администрация не несет ответственности за утрату или повреждение личных вещей клиентов, в том числе в раздевалках. Это связано с тем, что ответственность за сохранность вещей в общественных местах (к каким и относятся раздевалки) во многом регулируется ГК РФ, а также нормами закона, касающимися обязательств и охраны имущества», — уточнила она.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в кражах смартфонов таксиста.