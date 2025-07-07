Подозреваемого в кражах смартфонов таксиста задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов успешно провели операцию по раскрытию случаев хищения мобильных телефонов. Преступления были совершены в Центральном районе города, написал Piter.TV .

По данным следствия, пострадавшими стали три мужчины и две женщины. Все инциденты произошли после ночных поездок на такси, когда жертвы возвращались домой из развлекательных заведений. Многие из них были в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что автомобили, на которых передвигались пострадавшие, были либо белыми Hyundai Solaris, либо Volkswagen Polo того же цвета.

Полиция установила личность подозреваемого — им оказался гражданин Азербайджана, нелегально находящийся в стране и работающий таксистом на арендованных автомобилях.

Один из потерпевших потерял не только телефон, но и значительную сумму денег — злоумышленник снял почти полмиллиона рублей с банковского счета, привязанного к устройству. Общий ущерб превысил 700 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.