Кравцов иронично ответил на вопрос об ошибке в слове «праздник»
Министр просвещения Кравцов назвал фейком свое поздравление «Артеку» с ошибкой
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал фейком появление снимка якобы его поздравления детскому лагерю «Артек» с грамматической ошибкой. Об этом министр сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Видимо, кто-то решил пошутить: создал эту картинку и начал рассылать. Дальше, как вы знаете, в современном мире информация распространяется очень быстро», — сказал он.
По словам Кравцова, каналы, которые распространили фото, где слово «праздник» написано с пропущенной буквой «д», устроили «сенсацию» буквально на пустом месте.
Министр отнесся к этому фейку с иронией. Также он пригласил всех желающих лично посмотреть, как обстоят дела в «Артеке».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил «Артек» со 100-летним юбилеем.Он отметил, что лагерь является одним из главных символов счастливого детства.