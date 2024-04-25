Краснов выступил с ежегодным докладом перед Советом Федерации | 360°

Общество 25 апреля 2024, 04:37 Краснов выступил с ежегодным докладом перед Советом Федерации Генпрокурор Краснов: число терактов в России выросло в 3,5 раза в 2023 году

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Генпрокурор Игорь Краснов выступил с ежегодным докладом в Совете Федерации, в том числе, привел статистику по совершенным в стране за прошлый год терактам. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным Краснова, в 2023 году число терактов выросло почти в 3,5 раза, в стране зарегистрировали почти 2,2 тысячи таких преступлений. Из них большую часть совершили участники украинских радикальных организаций и их приверженцы, а также противники российской спецоперации на Украине.

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Масштаб теракта в «Крокус сити холле» указал на необходимость пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах, отметил генпрокурор.

Помимо этого, он призвал ужесточить наказание за незаконную выдачу ВНЖ мигрантам, а также обеспечить неотвратимость наказания за совершенные иностранцами преступления.

Краснов добавил, что заметно возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и в киберпространстве. Большинство мошеннических схем совершают с применением информационно-коммуникационных технологий.

Также Краснов высказался о причинах паводков в регионах, указав на нарушения, обнаруженные в 2023 году при проверках постов гидрологической сети.

«Из одной тысячи автоматизированных комплексов и постов гидрологической сети пятая часть на момент проверки не работала. Средства измерения расхода воды при прогнозировании паводка не использовали», — отметил он.

Краснов заявил, что в январе от Министерства природных ресурсов и от Росгидромета потребовали устранить эти нарушения. Однако, принятые ведомствами меры оказались недостаточными. Также он пообещал привлечь всех виновных к ответственности.