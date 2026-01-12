Краснов поручил подготовить обзор практики изъятия активов коррупционеров

Председатель Верховного суда Игорь Краснов дал распоряжение подготовить до июня обзор практики по делам о противодействии коррупции и по изъятию в доход государства имущества, приобретенного с нарушением антикоррупционных запретов. Об этом рассказал источник РБК , знакомый с рабочими планами ВС. Информацию уже подтвердили в пресс-службе судебной инстанции.

Весной прошлого года Краснов, занимавший на тот момент пост генпрокурора, сообщил, что по итогам 2024 года его ведомство добилось изъятия имущества коррупционеров на общую сумму 504 миллиарда рублей.

В 2025 году суды приняли решение об изъятии в пользу государства по искам Генпрокуратуры активов экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и его родственников на 1,2 миллиарда рублей, бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева на 41,9 миллиарда рублей, а также экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова на девять миллиардов рублей.

Ранее суд арестовал четыре банковских счета экс-заместителя главы администрации Омской области Владимира Куприянова по делу о взятке. Общая сумма находящихся там средств составила несколько миллионов рублей.