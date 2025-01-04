Суд арестовал миллионные счета чиновника из Омской области по делу о взятке

Суд арестовал четыре банковских счета бывшего заместителя главы администрации Омской области Владимира Куприянова по уголовному делу о взятке. Об этом сообщил ТАСС .

«По решению следствия суд арестовал по делу Куприянова четыре банковских счета, ранее открытых в банке ВТБ. Общая сумма находящихся там средств составляет несколько миллионов рублей», — заявил источник.

По его информации, счета арестовали в связи с тем, что к обвиняемым при рассмотрении дела по существу могут заявить гражданский иск. Также прокуратура может начать изъятие имущества фигуранта в пользу государства.

Куприянова арестовали по постановлению Басманного районного суда Москвы до февраля 2025 года по обвинению в получении взятки в крупном размере. Также по делу проходит еще один подозреваемый, которому предъявили обвинение в даче взятки в крупном размере.

Следствие считает, что Куприянов во время работы на посту заместителя председателя правительства Омской области получил взятку в виде денег и имущества за общее покровительство ранее знакомому ему лицу.