Краснодарка выиграла 357 млн, но из-за сбоя ей хотят выплатить только 400 рублей

Жительница Краснодара выиграла в лотерею 357 миллионов рублей, но организаторы отказали ей в выплате, заявив о сбое в системе. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash .

Россиянка сорвала джекпот в лотерее «Спортлото 4 из 20» в 2023 году. После этого ей на почту пришла инструкция о том, как забрать выигрыш.

«Но через несколько часов сайт „Столото“ показал другие номера — сумма выигрыша сдулась до 400 рублей, новый победитель не нашелся», — уточнил автор канала.

Розыгрыш тогда организовали АО «Технологии и Контент» и АО «Центр». Их представители заявили, что перед игрой произошел масштабный технический сбой, поэтому ее результаты признали недействительными. Только не пояснили, почему оператор официально уведомил женщину о выигрыше.

Победительница обратилась в суд, чтобы добиться справедливости. Денежные средства с того времени «зависли в казне».

Ранее в Сургуте пенсионер выиграл 26,8 миллиона рублей в лотерею, отметив в билете числа, которые ему приснились накануне розыгрыша.