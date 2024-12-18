Красная икра в России начала дешеветь, а после Нового года цены на нее упадут еще больше. Об этом сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин, которого процитировало РИА «Новости» .

«Я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года ожидается отскок еще вниз… процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет», — заявил он.

Панин добавил, что дефицита продукта не ожидается, икра будет на полках и в середине января, и на Масленицу. Он рассказал, что трейдеры и производители в этом году немало «разогрели» рынок, подняв ажиотаж из-за плохой путины.

Ранее глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев исключил вероятность дальнейшего стремительного повышения цен на красную икру. Он заявил, что несколько лет назад стоимость деликатеса была низкой из-за большого количества нелегального товара на рынке.