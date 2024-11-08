Эксперт рыбного рынка Рудько рассказал об увеличении цен на красную икру к Новому году

Эксперт рыбного рынка, создатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько в беседе с изданием Life предупредил российских граждан об увеличении цены на красную икру к Новому году.

Подорожание продукта собеседник объяснил тем, что в этом году рыбодобытчики поймали меньше сырья, чем обычно. Этот факт, по его словам, ведет к некоторому дефициту товара. Если в прошлом году стоимость икры на опте составляла 3,5-4 тысячи рублей за килограмм, то на сегодняшний день она стоит около 7,5-8 тысяч за килограмм.

Рудько предупредил, что россияне могут увидеть цены от 12-13 тысяч за килограмм. Эксперт назвал икру горбуши самой ходовой и самой дешевой.