Красная икра подешевела в России

Рыбный союз: за июль цены упали на икру горбуши и нерки

В России наблюдается спад розничных цен на лососевую икру. В первую очередь подешевела икра горбуши и нерки, сообщили в Telegram-канале Рыбного союза.

«По состоянию на 26 августа к уровню середины июля икра нерки подешевела на 9%, икра горбуши на 2%», — уточнили в сообщении.

В Рыбном союзе напомнили, что горбуша и нерка считаются основными видами по объему добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Доля горбуши в вылове составила 73%, а нерки — 14%. В то же время стоимость икры кеты выросла на 1%, а цена на икру кижуча не изменилась.

Цифры снизились и на оптовом уровне. За месяц оптовые цены на икру кеты упали на 13%, горбуши — на 20%, а нерки — на 8%. Специалисты связали снижение с высокими объемами добычи тихоокеанских лососей.

Экспертный совет Рыбного союза ранее заявил о стабильном росте экспорта российской рыбы и морепродуктов. Основной объем закупок приходится на Китай и Южная Корея.