Глава рыбопромышленников Крыма Сивочуб подтвердил, что российский промысел укрепил позиции на международном рынке

Экспертный совет Рыбного союза подтвердил стабильный рост экспорта российской рыбы и морепродуктов. Основной объем закупок обеспечивают Китай (58%) и Южная Корея (24%). Президент ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб в разговоре с ИА НСН подчеркнул высокий спрос на отечественную продукцию.
«Ситуация остается сложной из-за постоянных угроз и санкций, однако увеличение объемов реализации свидетельствует о высокой конкурентоспособности нашей продукции», — сказал эксперт.
Рост объема экспорта обеспечило расширение географической сети поставок и увеличение добычи на Дальнем Востоке. Темпы роста сохраняются даже после многолетнего падения, вызванного внешними ограничениями.
Согласно последним данным, общий экспорт российских морепродуктов за первый семестр текущего года вырос на 13%, превысив отметку в 3 миллиарда долларов.
