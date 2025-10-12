Красная икра подешевела в России

В России впервые с 2024 года подешевела красная икра

Стоимость красной игры в России снизилась впервые с конца 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

В сентябре рыбопродукт по стране в целом стоил 9,4 тысячи рублей за килограмм, тогда как в августе — 9,5 тысячи. В последний раз цены ниже этого уровня фиксировали еще в декабре 2024-го — 9,2 тысячи.

Лососевая игра в России в прошлом году оказалась самой неудачной за 20 лет: вылов составил 235 тысяч тонн, что привело к ее резкому подорожанию.

Однако в 2025-м ситуация улучшилась. Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, экспортеров и предпринимателей ожидают, что объем икры в сыром виде по итогам путины увеличилась на 31% в сравнении с уровнем прошлого года — 21 тысяча тонн.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что высокие цены на рыбу сделали продукт недоступным для большинства населения.