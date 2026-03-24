«Красивые» номера для автомобилей могут разрешить бронировать через «Госуслуги»

Согласно документу, с 1 июля 2026 года автовладельцы смогут зарезервировать «красивый» номер с определенным сочетанием букв и цифр из числа доступных через портал госуслуг. Порядок резервирования и размер платы за услугу установит ГИБДД. Внесенные за бронь деньги вернуть будет нельзя.

По мнению авторов инициативы, отсутствие легального механизма привело к возникновению «теневого рынка комбинаций номерных знаков». Стоимость некоторых номеров исчисляется миллионами рублей. «Новые люди» подсчитали, что поправки могут ежегодно приносить в бюджет до 25 миллиардов рублей.

Как отметили в правительстве, новой процедуре необходимо придать больше «прозрачности», поэтому нужна «гибкая система платы» в зависимости от «характеристик» конкретного номера. Вероятно, речь идет о сочетании символов.

В рамках этой же инициативы МВД собирается исключить возможность покупки «красивых» номеров вместе с автомобилем, чтобы пресечь деятельность теневого рынка.

Документ получил одобрение в Минфине, МВД, Минтрансе, Минюсте и ФСБ. Депутаты рассмотрят законопроект в весеннюю сессию.