«Крабовый король» Кан оставил многомиллиардные долги

Рыбопромышленник с Дальнего Востока Олег Кан оставил долги на 336 млрд долларов

Фото: Pixabay

Предприниматель с Дальнего Востока Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство подсчитало долги «крабового короля» на основании базы судебных приставов и других документов.

В отношении Кана Арбитражный суд Приморского края выдал исполнительный лист на сумму более 336 миллиардов долларов. Рыбопромышленника обвиняют по двум делам: суд признал его виновным в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко, по второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества и контрабанде.

Ранее представитель одного из ответчиков по делу Кана заявил, что «крабовый король» умер в Великобритании, однако в Генпрокуратуре отметили, что в российских органах записи актов гражданского состояния нет отметки о его смерти.

Арбитражный суд Приморского края постановил взыскать в пользу государства 17,4 миллиарда рублей. Его вместе с сообщником обвинили в незаконном вылове морских деликатесов.

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