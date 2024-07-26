«Крабовый король» Кан оставил многомиллиардные долги

Предприниматель с Дальнего Востока Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Агентство подсчитало долги «крабового короля» на основании базы судебных приставов и других документов.

В отношении Кана Арбитражный суд Приморского края выдал исполнительный лист на сумму более 336 миллиардов долларов. Рыбопромышленника обвиняют по двум делам: суд признал его виновным в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко, по второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества и контрабанде.

Ранее представитель одного из ответчиков по делу Кана заявил, что «крабовый король» умер в Великобритании, однако в Генпрокуратуре отметили, что в российских органах записи актов гражданского состояния нет отметки о его смерти.

Арбитражный суд Приморского края постановил взыскать в пользу государства 17,4 миллиарда рублей. Его вместе с сообщником обвинили в незаконном вылове морских деликатесов.