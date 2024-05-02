Рыбопромышленников на Дальнем Востоке обязали отдать в казну 17,4 млрд рублей | 360°

Криминал 02 мая 2024, 08:50 Рыбопромышленников на Дальнем Востоке обязали отдать в казну 17,4 млрд рублей Арбитражный суд Приморья взыскал 17,4 млрд рублей с рыбопромышленников Unsplash

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Иск Генпрокуратуры России к рыбопромышленникам с Дальнего Востока удовлетворили. Арбитражный суд Приморского края постановил взыскать в пользу государства 17,4 миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Иски в отношении «крабовых королей» Дмитрия Дремлюги и Олега Кана подали в начале 2024 года. Их обвинили в незаконном вылове морских деликатесов. Суд признал договоры о доле квот на вылов краба, заключенные компаниями ответчиков с Росрыболовством, недействительными.

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«Взыскать солидарно с Дремлюги Д. В. и других ответчиков в пользу Российской Федерации ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 17,4 миллиарда рублей», — объявил судья.

С Олега Кана в марте взыскали 358,7 миллиарда рублей. Защита заявила, что бизнесмен умер, но представитель Генпрокуратуры назвал его смерть инсценировкой.