Краба размером с мотоцикл заметили на крыше авто во Владивостоке

Amur Mash: огромного краба перевозили на крыше машины по Владивостоку

Огромного краба размером с мотоцикл заметили жители Владивостока на крыше автомобиля. Видео необычного багажа опубликовал Telegram-канал Amur Mash .

Морского обитателя погрузили на крышу автомобиля Mitsubishi Outlander и прикрыли тентом. Однако ветер раздул тент, и жители Владивостока смогли снять на видео гигантский деликатес. Машину заметили на Золотом мосту.

В Telegram-канале развернулись баталии — местные жители гадают, настоящий это камчатский краб или муляж. Мнения разделились. Авторы канала попытались связаться с владельцем автомобиля, чтобы выяснить истину.

«Я б для других регионов написала, что настоящий, еще и не самый большой. Экзотика», — написала одна из комментаторов.

В сентябре пограничники изъяли более 3,5 тонны браконьерского краба на побережье Охотского моря. Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 11 миллионов рублей.