KP.RU: только каждый десятый россиянин планирует покупку елки в этом году

Скоро наступит Новый год, и многие начали задумываться об украшении дома. Одни присматривают новые игрушки и украшения, другие хотят достать старые и любимые. Опрос на сайте KP.RU показал, что только 10% опрошенных планируют купить елку к празднику.

Среди них есть те, кто предпочтет живую елку, ведь ее запах всегда ассоциируется с Новым годом, сказкой и волшебством. Другие же выберут искусственную, считая живую непрактичной и жалко ее рубить.

«Обязательно купим живую елочку, без нее и праздник не праздник», — улыбается участница опроса.

Большинство россиян покупать елку не планируют, они хотят достать и нарядить старую искусственную. 2% выбрали вариант «другое» и рассказали, что поставят в вазу лапник или просто украсят дом гирляндами и живыми елочными ветками. А 24% сообщили, что в этом году обойдутся вообще без елки, некоторые отметили, что и праздник-то отмечать не собираются.

Опрос был проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,1 тысячи человек.