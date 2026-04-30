KP.RU: почти 50% опрошенных россиян рассказали, что не используют ИИ

Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью повседневной жизни многих россиян. Как часто граждане обращаются за помощью к нейросетям, выяснил сайт KP.RU .

Согласно результатам опроса, только 23% россиян используют ИИ ежедневно. Многие из них отмечают, что активно применяют умную технику дома, например голосовые колонки. Еще 28% опрошенных используют ИИ не так часто, но признают его полезность для решения различных задач.

Однако 48% респондентов сообщили, что вообще не применяют искусственный интеллект. По мнению некоторых, ИИ может быть вреден для человека.