KP.RU: около 50% россиян провели новогодние праздники перед телевизором

В этом году у россиян получились 11-дневные каникулы. Согласно опросу сайта kp.ru , половина респондентов провела эти дни дома, просматривая телевизионные передачи.

Участники опроса рассказали, что у них не было желания что-либо делать, поэтому они предпочли смотреть фильмы, развлекательные шоу и концерты. Еще 13% ездили в гости к родным и друзьям, 6% отправились в путешествие, 4% занялись делами по дому.

Еще 3% опрошенных сообщили, что много гуляли, посещали елки с детьми, выезжали на природу, катались на коньках и лыжах, ходили в кино, театры и на концерты.

Так, 10% россиян продолжают отдыхать. Они взяли несколько дополнительных отпускных дней, чтобы продлить каникулы.