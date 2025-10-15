KP.RU: лишь 6% опрошенных россиян отмечают день рождения с удовольствием и размахом

Сайт KP.RU провел исследование и выяснил, как россияне относятся к празднованию дней рождения.

Так, более 40% респондентов указали на предпочтение отмечать день рождения в семейном кругу или с близкими друзьями. Еще 20% участников признались, что перестали устраивать торжества в соответствующие даты.

Около 7% назвали подобные мероприятия источником стресса. Лишь 6% опрошенных заявили, что с удовольствием продолжают организовывать масштабные праздники.