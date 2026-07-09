KP.RU: 76% опрошенных россиян поддержали идею с дресс-кодом для школьных выпускных
Сайт KP.RU провел опрос среди подписчиков в социальных сетях и мессенджерах и выяснил, что большинство россиян — 76% — считают необходимым ввести дресс-код для школьных выпускных.
Указанные респонденты отметили, что выпускной — это официальное мероприятие, и одежда должна соответствовать обстановке.
Тем не менее, 23% участников высказались против любых ограничений. Они считают, что если школа заранее не установила правила, то предъявлять претензии выпускникам уже во время торжественной церемонии несправедливо. Оставшийся 1% выбрал вариант «другое».